С 2022 года повышения НДС на медицинские товары не будет. Принят проект

31 декабря 2021 года заканчивалось право на льготу по НДС по медизделиям. Поставщики этих товаров волновались. Минфин обещал поправки в НК по сохранению льготы. И вот, наконец, свершилось.

Госдума приняла законопроект с поправками в статьи 149 НК и 164 НК.

в соответствии с законодательством РФ;

в соответствии с правом ЕАЭС. У медизделий могут быть регистрационные удостоверения, выданные:

Российские удостоверения для ставки НДС 10 % и освобождения от НДС котируются только до 31 декабря этого года. Потом для льготы надо иметь удостоверение ЕАЭС, а получить его успеют не все.

В итоге маски, аппараты ИВЛ и другие медицинские товары могли подорожать из-за повышения НДС.

Но теперь проблем с НДС не будет. Из НК убрали ограничение по сроку для российских регудостоверений.

Так что ставку НДС 10 % и освобождение от НДС можно применять и дальше.