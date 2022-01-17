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Проценты по валютному вкладу пересчитают в рубли для НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Для НДФЛ с процентов по вкладам не учитывают доход от размещения денег под 1 % годовых и менее. Но если вклад валютный, ставка значения не имеет.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/102265 от 15.12.2021.

По вкладу в иностранной валюте для целей НДФЛ доход пересчитывают в рубли. Ориентир — официальный курс ЦБ на дату начисления процентов.

Если по какой-то причине банк пересчитывает начисленные ранее проценты по валютному вкладу, то надо сделать и рублевый пересчет. Считать банк будет по курсу ЦБ на каждую дату выплаты дохода.

До 1 февраля банки должны передать в ФНС сведения о начисленных вкладчикам процентах.

Если в этих сведениях из-за пересчета что-то меняется, надо отправить корректировку.

Напомним, проценты по вкладам облагаются НДФЛ за минусом необлагаемой суммы. В 2021 году она составляет 42 500 руб. В 2022 году необлагаемый минимум — 85 000 руб.

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