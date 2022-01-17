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Бухгалтер украла миллион рублей со счета компании и сядет на два года

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Рубрика Экономические преступления
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В Самарской области осудили бывшего бухгалтера компании по обслуживанию офисных зданий. Дали 2 года общего режима за украденный миллион.

Недостачу в размере 1 045 000 руб. обнаружил на счете директор. Сначала он решил не обращаться в полицию, поверив обещаниям бухгалтера, что та все вернет. Но, не дождавшись денег, все-таки обратился.

Следствие установило, что в течение 3 месяцев бухгалтер снимала деньги со счета компании и передавала их своему знакомому. Дело завели по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение в особо крупном).

Поскольку часть денег она вернула, суд назначил ей 2 года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

По материалам сайта ГУ СВД по Самарской обл.

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