Молодых кадров на рынке труда стало меньше на полмиллиона за год

За последний год на полмиллиона человек сократилось число сотрудников в возрасте от 20 до 29 лет. А за десять лет молодежи на рынке труда стало меньше на треть (минус 6 миллионов).
По мнению экспертов, виной тому две причины.
Во-первых, сказался демографический кризис 1990-х годов.
Во-вторых, во время пандемии тысячи молодых сотрудников из сферы услуг и развлечений в малом бизнесе остались без работы.
Теперь уже не получится набирать персонал, как привыкли работодатели 10 лет назад, с фокусом на молодежь.
Нехватка молодых сотрудников может в первую очередь негативно сказаться на таком бизнесе, как IT, нанотехнологии, онлайн-бизнес. А еще это может повлиять на массовые профессии, где не нужен опыт и знания, пишут «Известия».
Работодателям надо менять подход к работе с рынком кандидатов: активнее рассматривать возрастных соискателей, вводить системы обучения и переобучения, считают эксперты.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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