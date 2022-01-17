Молодых кадров на рынке труда стало меньше на полмиллиона за год

За последний год на полмиллиона человек сократилось число сотрудников в возрасте от 20 до 29 лет. А за десять лет молодежи на рынке труда стало меньше на треть (минус 6 миллионов).

По мнению экспертов, виной тому две причины.

Во-первых, сказался демографический кризис 1990-х годов.

Во-вторых, во время пандемии тысячи молодых сотрудников из сферы услуг и развлечений в малом бизнесе остались без работы.

Теперь уже не получится набирать персонал, как привыкли работодатели 10 лет назад, с фокусом на молодежь.

Нехватка молодых сотрудников может в первую очередь негативно сказаться на таком бизнесе, как IT, нанотехнологии, онлайн-бизнес. А еще это может повлиять на массовые профессии, где не нужен опыт и знания, пишут «Известия».

Работодателям надо менять подход к работе с рынком кандидатов: активнее рассматривать возрастных соискателей, вводить системы обучения и переобучения, считают эксперты.