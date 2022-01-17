С 2022 года для перевозки древесины нужен ее цифровой паспорт

Стартовала обновленная система ЛесЕГАИС, поэтому теперь перевозить древесину нельзя без электронного сопроводительного документа.

В нем должна быть информация: о собственнике;

об отправителе;

о получателе;

об объеме древесины;

о породном и сортиментном составе;

другая информация.

Форму ЭСД утвердили постановлением Правительства от 06.12.2021 № 2214.

Это своего рода цифровой паспорт древесины, который подтверждает легальность ее происхождения.

На лесосеках, где проблемы с интернетом, ЭСД можно делать в режиме оффлайн в программе ЛесЕГАИС mobile.

Немного статистики за праздничные дни 2022: всего было сформировано более 120 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более 5 млн кубометров.

По части 5 статьи 8.28.1. КоАП за перевозку древесину без сопроводительного документа будет штраф: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

При этом могут конфисковать как древесину, так и автомобиль, на котором ее везли без документов.