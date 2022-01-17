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С 2022 года для перевозки древесины нужен ее цифровой паспорт

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Рубрика ЕГАИС
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Стартовала обновленная система ЛесЕГАИС, поэтому теперь перевозить древесину нельзя без электронного сопроводительного документа.

В нем должна быть информация:

  • о собственнике;
  • об отправителе;
  • о получателе;
  • об объеме древесины;
  • о породном и сортиментном составе;
  • другая информация.

Форму ЭСД утвердили постановлением Правительства от 06.12.2021 № 2214.

Это своего рода цифровой паспорт древесины, который подтверждает легальность ее происхождения.

На лесосеках, где проблемы с интернетом, ЭСД можно делать в режиме оффлайн в программе ЛесЕГАИС mobile.

Немного статистики за праздничные дни 2022: всего было сформировано более 120 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более 5 млн кубометров.

По части 5 статьи 8.28.1. КоАП за перевозку древесину без сопроводительного документа будет штраф:

  • для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
  • для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

При этом могут конфисковать как древесину, так и автомобиль, на котором ее везли без документов.

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