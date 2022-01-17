С 2022 года для перевозки древесины нужен ее цифровой паспорт

Стартовала обновленная система ЛесЕГАИС, поэтому теперь перевозить древесину нельзя без электронного сопроводительного документа.
В нем должна быть информация:
- о собственнике;
- об отправителе;
- о получателе;
- об объеме древесины;
- о породном и сортиментном составе;
- другая информация.
Форму ЭСД утвердили постановлением Правительства от 06.12.2021 № 2214.
Это своего рода цифровой паспорт древесины, который подтверждает легальность ее происхождения.
На лесосеках, где проблемы с интернетом, ЭСД можно делать в режиме оффлайн в программе ЛесЕГАИС mobile.
Немного статистики за праздничные дни 2022: всего было сформировано более 120 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более 5 млн кубометров.
По части 5 статьи 8.28.1. КоАП за перевозку древесину без сопроводительного документа будет штраф:
- для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.
При этом могут конфисковать как древесину, так и автомобиль, на котором ее везли без документов.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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