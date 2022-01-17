Срок оплаты за прошлогодний патент истек 10 января

Если ИП в прошлом году оформил патент со сроком до 31.12.2021, оплатить его надо было не позднее первого рабочего дня этого года.
Разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/18355@ от 28.12.2021.
Если патент получен на срок от 6 месяцев до года, сроки уплата налога такие:
- 1/3 суммы налога — не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;
- 2/3 суммы налога — не позднее срока окончания действия патента.
То есть за патент со сроком до 31 декабря надо было уплатить до 31 декабря.
Но этот день — выходной. По нормам НК срок оплаты переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
Значит, крайний срок уплаты — 10 января 2022 года. Все равно он уже прошел. Так что если вы не успели оплатить вовремя, с 11 января пойдут пени.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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