Срок оплаты за прошлогодний патент истек 10 января

Если ИП в прошлом году оформил патент со сроком до 31.12.2021, оплатить его надо было не позднее первого рабочего дня этого года.

Разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/18355@ от 28.12.2021.

Если патент получен на срок от 6 месяцев до года, сроки уплата налога такие: 1/3 суммы налога — не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

2/3 суммы налога — не позднее срока окончания действия патента.

То есть за патент со сроком до 31 декабря надо было уплатить до 31 декабря.

Но этот день — выходной. По нормам НК срок оплаты переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Значит, крайний срок уплаты — 10 января 2022 года. Все равно он уже прошел. Так что если вы не успели оплатить вовремя, с 11 января пойдут пени.