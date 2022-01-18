Бесплатное имущество от учредителя не облагается налогом на прибыль

В общем случае, безвозмездно полученное имущество — это внереализационный доход, с которого платят налог на прибыль. Но если передающая сторона — это учредитель с долей 50 %, налога не будет.
Разъяснения дал Минфин в письме № 03-03-06/1/105202 от 23.12.2021.
В пп. 11 п. 1 ст. 251 НК описано, когда не надо имущество или имущественные права, полученные даром, не надо облагать налогом.
Это случаи, когда:
- передающая организация — учредитель принимающей компании с долей от 50 %;
- принимающая организация — учредитель передающей компании с долей от 50 %;
- передающее физлицо — учредитель принимающей компании с долей от 50 %;
- передающая организация имеет лицензию на пользование участками недр и компенсирует создание ОС.
Важное условие: полученное имущество не должно быть в течение года передано третьим лицам (если речь не идет о деньгах).
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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