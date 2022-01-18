Договорная неустойка идет в доходы для налога на прибыль 0 %

Для образовательных организаций ставка налога на прибыль составляет 0 %. Но есть условие по доле дохода. При расчете доли в числитель идет, в том числе, договорная неустойка.
Как считать доход, разъяснил Минфин в письме № 03-03-06/3/105076 от 23.12.2021.
Чтобы применять ставку 0 %, надо вести образовательную деятельность из перечня, утвержденного постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917.
Доля дохода от такой деятельность должна быть от 90 % в общем доходе.
То есть льготный доход будет в числителе формулы, а общий — в знаменателе.
В состав общего дохода включают, в том числе, и внереализационные доходы.
Такие, как признанные должником или назначенные судом:
- штрафы, пени и иные санкций за нарушение договорных обязательств;
- возмещение убытков или ущерба.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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