Договорная неустойка идет в доходы для налога на прибыль 0 %

Для образовательных организаций ставка налога на прибыль составляет 0 %. Но есть условие по доле дохода. При расчете доли в числитель идет, в том числе, договорная неустойка.

Как считать доход, разъяснил Минфин в письме № 03-03-06/3/105076 от 23.12.2021.

Чтобы применять ставку 0 %, надо вести образовательную деятельность из перечня, утвержденного постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917.

Доля дохода от такой деятельность должна быть от 90 % в общем доходе.

То есть льготный доход будет в числителе формулы, а общий — в знаменателе.

В состав общего дохода включают, в том числе, и внереализационные доходы.

Такие, как признанные должником или назначенные судом:

штрафы, пени и иные санкций за нарушение договорных обязательств;

возмещение убытков или ущерба.