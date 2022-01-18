У ИП на ПСН проблемы с кредитами. Нечем подтвердить свой доход

Наемным работникам проще оформить кредит, чем бизнесменам. Потому что у работников есть справка о доходах, а ИП сам себе такую справку не выпишет. Подтвердить доход ИП поможет декларация, но у ИП на ПСН ее нет.
С такой кредитной проблемой столкнулся читатель нашего форума.
Бизнесмен обратился в банк, но там с него требуют подтверждение дохода – справку формы 2-НДФЛ или по форме банка, где также указывается облагаемый НДФЛ доход.
Но такого дохода у ИП нет.
Все, что ИП на ПСН может предъявить банку, это:
- патент;
- книга учета доходов;
- выписка по счету.
Но устроят ли банк такие документы?
Например, в Сбербанке в перечне документов для кредитования ИП значатся декларации за последний год. Это касается ИП на ЕСХН, УСН, ОСНО. Самозанятые могут предоставить справку о расчетах по НПД.
А вот про ИП на ПСН в перечне ничего не сказано.
Нашей читательнице в банке внятно так и не объяснили, как можно подтвердить доход для кредита.
Обсуждение идет в теме форума «Как получить кредит, если нет обязанности выплаты НДФЛ?»
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.