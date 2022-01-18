Доходы от продажи вторсырья хотят освободить от НДФЛ

При продаже старого пластика, резины, стекла и прочего вторсырья не надо будет платить НДФЛ. Такие поправки хотят внести в НК.
Аналогичное правило сейчас действует по макулатуре — с 2019 года.
Проект предусматривает, что при сдаче металлолома налог не нужно будет платить с суммы в 4 тыс. рублей, при сдаче остального вторсырья — со всей суммы.Это должно привести к росту объемов сдачи вторсырья, считают эксперты.
Удерживать и платить налог будут налоговые агенты (приемщики вторсырья), пишут «Известия».
В ассоциации НСРО «Руслом.ком» считают, что 4 тыс. для лома — это очень мало.
Там говорят, что если ломозаготовители станут налоговыми агентами по НДФЛ, то возможны два варианта:
- увеличится стоимость лома на 13 % (но принимать его будут по старой цене);
- уменьшится вознаграждение для физлиц на 13 %.
Кроме того, непонятно, как будут отслеживать, что доходы от сдачи лома не превышают 4 тыс. рублей. Ведь человек может сдавать лом в нескольких пунктах приема.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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