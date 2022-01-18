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Доходы от продажи вторсырья хотят освободить от НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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При продаже старого пластика, резины, стекла и прочего вторсырья не надо будет платить НДФЛ. Такие поправки хотят внести в НК.

Аналогичное правило сейчас действует по макулатуре — с 2019 года.

Проект предусматривает, что при сдаче металлолома налог не нужно будет платить с суммы в 4 тыс. рублей, при сдаче остального вторсырья — со всей суммы.

Это должно привести к росту объемов сдачи вторсырья, считают эксперты.

Удерживать и платить налог будут налоговые агенты (приемщики вторсырья), пишут «Известия».

Физлица и сейчас не платят НДФЛ с продажи вторсырья. Во-первых, если это имущество принадлежало человеку более 3 лет, то налога нет. Во-вторых, если оно было в собственности меньше 3 лет, можно применить имущественный вычет в 250 тыс. рублей.
То есть по лому металлов условия могут ухудшиться. Вместо необлагаемых 250 тыс. рублей сделают 4 тыс.

В ассоциации НСРО «Руслом.ком» считают, что 4 тыс. для лома — это очень мало.

Там говорят, что если ломозаготовители станут налоговыми агентами по НДФЛ, то возможны два варианта:

  • увеличится стоимость лома на 13 % (но принимать его будут по старой цене);
  • уменьшится вознаграждение для физлиц на 13 %.
Кроме того, непонятно, как будут отслеживать, что доходы от сдачи лома не превышают 4 тыс. рублей. Ведь человек может сдавать лом в нескольких пунктах приема.

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