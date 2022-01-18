Все меньше людей хранят сбережения в рублях

Россияне меньше стали доверять рублю как способу сохранить накопления, и все больше хранят их в долларах и евро.

К таким выводам пришел портал SuperJob по результатам опроса. В нем участвовали 1600 экономически активных россиян.

46% опрошенных считают, что сбережения надо хранить в долларах, 44% — в евро, 41% — в рублях.

Доверие людей к той или иной валюте определяет их возраст: чем старше, тем меньше доверия к доллару, и тем больше к рублю.

до 34 лет — больше уверены в долларе (30%);

старше 45 лет — больше сторонников рубля (25%).

Также на это влияет их доход: сторонников у американской и европейской валюты больше среди тех, у кого доход от 80 тыс. руб. в месяц. Из них 26% — за доллар, и 19% — за евро.

С каждым годом рубль как валюта для сбережений теряет позиции. В прошлом году за рублевые накопления было 48% россиян, а в этом — 41%.