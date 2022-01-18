Людей заставят активнее сдавать биометрию

Госуслуги хотят интегрировать с единой биометрической системой. Кроме того, с помощью мобильного приложения власти планируют собирать с людей биометрические слепки (лицо и голос).

Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом», его сумма 1,2 млрд руб. К 5 декабря 2022 года работы должны закончить.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, Минцифры хочет заставить людей сдавать биометрические данные. В том числе через ограничения — часть госуслуг могут сделать недоступными без биометрии.

К 2024 году планировалось собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, но сейчас в ЕБС зарегистрировано лишь 180 тыс. слепков.

Кроме того, в этом году в Минцифры хотят расширить оплату проезда с помощью биометрии, а также использовать ее при прохождении контроля в аэропортах.