С какими претензиями к бизнесу придут налоговики в 2022 году: бесплатный вебинар уже завтра

2022 год по отношениям с налоговиками вряд ли станет лучше. А потому, стоит уже сейчас подготовиться к возможным претензиям с их стороны к вашему бизнесу.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить». Он пройдет завтра, 20 января, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре расскажем о самых главных претензиях налоговиков к бизнесу в наступившем году:
- сделки с недобросовестными контрагентами;
- дробление бизнеса;
- подмена трудовых отношений с самозанятыми и ИП;
- переквалификация движимого имущества в недвижимость;
- и другие.
А самое главное, обсудим, как налоговые риски выявить и как их минимизировать. А заодно составим их чек-лист. Все с интересными кейсами из судебной практики.
Спикеры:
- Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation;
- Мария Семенова, к.э.н., почетный член FCCA, советник практики международного налогового планирования BGP Litigation;
- Даниил Захаров, адвокат, юрист налоговой практики BGP Litigation;
- Иван Цветков, младший юрист налоговой практики BGP Litigation.
По результатам обучения даем сертификат.
Запишитесь сейчас, места еще есть.
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