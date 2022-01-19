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С какими претензиями к бизнесу придут налоговики в 2022 году: бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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2022 год по отношениям с налоговиками вряд ли станет лучше. А потому, стоит уже сейчас подготовиться к возможным претензиям с их стороны к вашему бизнесу.  

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить». Он пройдет завтра, 20 января, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре расскажем о самых главных претензиях налоговиков к бизнесу в наступившем году:

  • сделки с недобросовестными контрагентами;
  • дробление бизнеса;
  • подмена трудовых отношений с самозанятыми и ИП;
  • переквалификация движимого имущества в недвижимость;
  • и другие.

А самое главное, обсудим, как налоговые риски выявить и как их минимизировать. А заодно составим их чек-лист. Все с интересными кейсами из судебной практики.

Спикеры:

  • Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation;
  • Мария Семенова, к.э.н., почетный член FCCA, советник практики международного налогового планирования BGP Litigation;
  • Даниил Захаров, адвокат, юрист налоговой практики BGP Litigation;
  • Иван Цветков, младший юрист налоговой практики BGP Litigation.

По результатам обучения даем сертификат.

Запишитесь сейчас, места еще есть.

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