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Деньги на вкладах россиян вырастут на 1,4 трлн в этом году, считают аналитики

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Рубрика Вклады
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В 2022 году средства россиян на банковских вкладах могут рекордно вырасти за последние 5 лет — на 1,4 трлн руб. Но этому могут помешать неустойчивый рубль, инфляция и налог на вклады.

Такой прогноз дал банк ВТБ, пишет «РБК».

Эксперты оценили, что в этом году может быть самый заметный рост с 2017 года: тогда он составил также 1,4 трлн руб. После 2017 года сбережения на депозитах росли хуже, а с 2020-го вообще сокращались.

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При этом эксперты других банков и агентств считают, что прирост на депозитах будет даже больше, чем в 2017-м:

  • по мнению замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Романа Рыбалкина, прогноз 1,4 трлн занижен;
  • старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова считает, что в 2022-м будет прирост на 1,4-2 трлн руб.;
  • главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что рост денег на вкладах составит 1,8-2 трлн руб.

Причинами называют значительный рост ключевой ставки ЦБ, рост зарплат и пенсий, возврат наличности в банк, а также хранение сбережений в рублях.

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