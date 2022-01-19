Деньги на вкладах россиян вырастут на 1,4 трлн в этом году, считают аналитики

В 2022 году средства россиян на банковских вкладах могут рекордно вырасти за последние 5 лет — на 1,4 трлн руб. Но этому могут помешать неустойчивый рубль, инфляция и налог на вклады.

Такой прогноз дал банк ВТБ, пишет «РБК».

Эксперты оценили, что в этом году может быть самый заметный рост с 2017 года: тогда он составил также 1,4 трлн руб. После 2017 года сбережения на депозитах росли хуже, а с 2020-го вообще сокращались.

При этом эксперты других банков и агентств считают, что прирост на депозитах будет даже больше, чем в 2017-м:

по мнению замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Романа Рыбалкина, прогноз 1,4 трлн занижен;

старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова считает, что в 2022-м будет прирост на 1,4-2 трлн руб.;

главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что рост денег на вкладах составит 1,8-2 трлн руб.

Причинами называют значительный рост ключевой ставки ЦБ, рост зарплат и пенсий, возврат наличности в банк, а также хранение сбережений в рублях.