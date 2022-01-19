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Налоговики будут заранее предупреждать об исключении из ЕГРЮЛ

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Если налоговики приняли решение исключить организацию из ЕГРЮЛ, в течение 3 дней они должны сообщить об этом. Правда, речь только об НКО.

Причем тоже не про все, а только про товарищества собственников недвижимости и потребительские кооперативы.

Проект Минфина с поправками в закон о госрегистрации юрлиц № 129-ФЗ разместили на федеральном портале. Этот проект ФНС анонсировала в письме № КВ-4-14/17651@ от 16.12.2021.

Уведомление направят юрлицу и его руководителю. Если в ЕГРЮЛ есть адрес электронной почты, то уведомить могут через нее.

В уведомлении налоговики сообщат о том, что собираются исключить НКО из ЕГРЮЛ, а еще о том, что можно направить в ИФНС заявление о продолжении деятельности.

Причиной принятия проекта стало постановление Конституционного суда по поводу гаражного кооператива.

В суд подал один из членов ГСК, который налоговики исключили из ЕГРЮЛ за несдачу отчетов и отсутствие движений по счету. Уже после этого люди продолжали пользоваться гаражами, платили членские взносы, которые шли на оплату электроэнергии и иные расходы. КС велел властям придумать способ, как лучше информировать гаражный кооператив и лиц, действующего от его имени, о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Нужно, чтобы у людей была возможность направить возражения против его ликвидации.

Суд нашел изъяны в нескольких пунктах статьи 21.1 закона № 129-ФЗ.

Но Минфин не стал их править. Статью 21.1 просто дополнят новым пунктом об уведомлении.

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