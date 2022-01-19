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Обязательная маркировка велосипедов откладывается на год

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Рубрика Маркировка товаров
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С 1 марта 2022 года должны были ввести обязательную маркировку велосипедов. Но срок сдвинули на 1 марта 2023 года.

Опубликовано распоряжение Правительства № 14-р от 17.01.2022.

Сначала маркировать велосипеды и велосипедные рамы хотели с 1 сентября 2021 года, потом отложили до 1 марта 2022 года, а сейчас снова отложили до 1 марта 2023 года.

Этим же распоряжением с 1 февраля 2023 года ввели маркировку для медицинских кресел-колясок с ручным и электрическим приводом.

В перечень также включены пиво, в том числе безалкогольное, напитки на его основе, сидр, другие слабоалкогольные напитки. Но по ним решение о сроках обязательной маркировки будет приниматься по результатам эксперимента.

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