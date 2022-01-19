Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС хочет стать еще незаметнее для бизнеса

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

ФНС развивает свои сервисы для удобства бизнеса уже 10 лет и продолжит это делать в 2022 году. Об этом рассказал на Гайдаровском форуме Даниил Егоров.

«А что касается налоговой службы, то мы продолжаем очень серьезно развивать сервисы, мы идем к незаметности для плательщика, и делаем это последовательно уже больше, чем 10 лет» - сказал он.

Интересно, когда требования прилетают как вложение к письму, это тоже о незаметности?

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.

Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения бухотчетности с учетом новых ФСБУ на трехчасовом вебинаре с Альмином Рабиновичем.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить