ФНС хочет стать еще незаметнее для бизнеса

ФНС развивает свои сервисы для удобства бизнеса уже 10 лет и продолжит это делать в 2022 году. Об этом рассказал на Гайдаровском форуме Даниил Егоров.

«А что касается налоговой службы, то мы продолжаем очень серьезно развивать сервисы, мы идем к незаметности для плательщика, и делаем это последовательно уже больше, чем 10 лет» - сказал он.

Интересно, когда требования прилетают как вложение к письму, это тоже о незаметности?