Делимся шпаргалкой по ЭЦП в налоговых: что нужно, и в каких ИФНС можно получить

Чтобы получить ЭЦП в ФНС, гендиректору понадобится паспорт, СНИЛС и носитель (рутокен). Прийти можно в налоговую любого региона, без привязки по регистрации, но только в инспекцию из списка.

Спрашивает наш подписчик.

«Поделитесь информацией, кто уже получал электронную подпись в налоговой. Вопросы такие: какие документы гендиректору с собой брать.

А еще, налоговая только та, где на учете стоишь или любая? Нахожусь в Москве».

Рекомендуем посмотреть запись вебинара « Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора ». Там можно найти ответы на многие вопросы по электронной подписи. А по итогам еще и сертификат дадим.

На вопрос автора ответила Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

«С собой руководителю необходимо взять: паспорт, СНИЛС, рутокен. Выдача подписи происходит без привязки к налоговой. Т.е находясь в Москве, вы можете получить подпись на ООО или ИП во Владивостоке. Главное, чтобы пришёл за ней сам ИП или гендир».

А еще эксперт поделилась списком налоговых по регионам, где можно получить ЭЦП, с адресами и часами работы. Можно скачать во вложении