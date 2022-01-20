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Налоговики против применения УСН фирмой, которая принадлежит сама себе

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Рубрика УСН
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Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %, не могут применять УСН. Если доля в компании принадлежит самой этой компании (а не какой-то чужой фирме), запрета на УСН нет.

С проблемой перехода на УСН столкнулся читатель нашего форума.

Из-за выхода некоторых участников из ООО их доли перешли обществу и остались нераспределенными. Теперь в уставном капитале ООО есть доля этого ООО. И эта доля больше 25 %.

То есть фирма отчасти принадлежит сама себе.

Налоговый инспектор утверждает, что применять УСН такая компания не может, так как в ее УК более 25 % принадлежит юрлицу.

Но в НК есть запрет только на долю другого юрлица. А значит, доля общества в своем уставном капитале не влияет на право применять УСН.

Кстати, доля общества в чужом УК также не мешает упрощенке. Об этом есть письмо Минфина № 03-11-11/11914 от 19.02.2021.

Обсуждение идет в теме форума «Отказ в переходе на УСН собственная доля».

Добавим, что с нераспределенной долей можно поступить так:

  • распределить между всеми участниками пропорционально их долям;
  • продать;
  • погасить (уменьшить уставный капитал).

Если через год долю не продали и не распределили, ее надо гасить.

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