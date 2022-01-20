Объявили новые методы борьбы с обналичкой

Директоров и учредителей компаний, которых поймают на отмывании, предлагают дисквалифицировать на 3 года. Не поможет даже добровольная ликвидация.

Антиотмывочная платформа ЗСК («Знай своего клиента») должна заработать с 1 июля этого года. Она разделит банковских клиентов по принципу «светофора», и, если ИП или компания попадут в «красную зону» — их исключат из реестра (ЕГРЮЛ или ЕГРИП). Это решение можно будет попытаться оспорить или самим прекратить деятельность.

По действующей редакции, дисквалифицируют (запретят 3 года быть учредителем или директором в новых компаниях) только тех руководителей, компании которых принудительно исключат из реестров. Если же они будут спорить с ЦБ либо ликвидируются сами — запрета не будет.

Глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский считает, что законы нужно доработать — и распространить дисквалификацию и на эти случаи.

«Ликвидация может начаться до того, как Банк России направит информацию в Федеральную налоговую службу. Так вот, мы предлагаем в проект добавить норму, что вне зависимости от того, по какой причине такой субъект был исключен из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, все равно должно действовать трехлетнее ограничение на создание новых юрлиц или выступление в качестве единого исполнительного органа», — пояснил Ясинский.

В Госдуме идею уже поддержали.

По материалам «РБК».