Пользователи жалуются, что через «Такском» нельзя получить требование от налоговиков. Выдает ошибку

У кого проблемы с получением требований из налоговой через «Такском»? Юзеры жалуются, что система не дает открыть требование из ИФНС, а сроки на ответ горят.

О проблеме рассказала наша подписчица.

«Спешу предупредить пользователей платформы „Такском“, „Онлайн-Спринтер“, в частности. На текущий момент данный оператор пропустил момент изменения требований к обмену документами ИФНС и при получении требования из налоговой, и попытке его открыть, вы получите сообщение:

„Требование не соответствует формату, установленному приказом ФНС от 18.01.2017г.N ММВ-7-6/16@. Дальнейшая обработка документа невозможна. Рекомендуем обратиться в ФНС для согласования дальнейших действий. Для просмотра содержимого требования сохраните его на компьютер“.

Когда исправят и исправят ли — неизвестно. На запрос: „Ачто делать-то, сроки идут по отметке получения и ответу?“, отвечают: „А сходите в налоговую, договаривайтесь“.

В налоговой, естественно, всем фиолетово. Штраф маячит, а Такском предлагает только письмо, что у них сбой (с начала года как). Бегай потом и тряси этими бумажками, что не ты дурак, и ты невиноват, и снимите штраф. Вот была довольна ими в полной мере, но, видимо, пора менять коней».

В комментариях посоветовали требования через ЛК на сайте налоговой смотреть, но по словам автора, нет у нее такой возможности.

Коллеги, кто с «Такском» работает, расскажите, есть проблема сейчас? Если есть, что думаете делать?