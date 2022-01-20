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Срочно изучайте управленческий учет. Даем знания и удостоверение

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Рубрика Управленческий учет
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Бухгалтеры со знанием управленческого учета очень востребованы на рынке, и зарабатывают они гораздо больше. Все идет к тому, что бухгалтер без этих знаний будет никому не нужен.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения. Отчетность, анализ, автоматизация». Обучение онлайн, ближайший поток стартует 1 февраля. Получите удостоверение на 120 часов, с занесением в госреестр. С преподавателями можно будет вживую общаться через закрытый чат.

Курс в себя включает видео и текстовые материалы, онлайн мастер-классы, письменные и тестовые задания. Все без воды и на практических примерах.

Спикеры:

  • Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ;
  • Богдан Юлия, экономист, юрист, бизнес-консультант;
  • Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель;
  • Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Записывайтесь, пока есть места в группе. Они ограничены, потому что со слушателями индивидуально работает на онлайн-встрече преподаватель. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ

Уникальный курс по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

Старт курса 1 февраля.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.

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