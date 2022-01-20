Срочно изучайте управленческий учет. Даем знания и удостоверение

Бухгалтеры со знанием управленческого учета очень востребованы на рынке, и зарабатывают они гораздо больше. Все идет к тому, что бухгалтер без этих знаний будет никому не нужен.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения. Отчетность, анализ, автоматизация». Обучение онлайн, ближайший поток стартует 1 февраля. Получите удостоверение на 120 часов, с занесением в госреестр. С преподавателями можно будет вживую общаться через закрытый чат.

Курс в себя включает видео и текстовые материалы, онлайн мастер-классы, письменные и тестовые задания. Все без воды и на практических примерах.

Спикеры:

Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ;

эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ; Богдан Юлия , экономист, юрист, бизнес-консультант;

, экономист, юрист, бизнес-консультант; Екатерина Носова , эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель;

, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель; Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Записывайтесь, пока есть места в группе. Они ограничены, потому что со слушателями индивидуально работает на онлайн-встрече преподаватель.