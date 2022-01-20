Срочно изучайте управленческий учет. Даем знания и удостоверение

Бухгалтеры со знанием управленческого учета очень востребованы на рынке, и зарабатывают они гораздо больше. Все идет к тому, что бухгалтер без этих знаний будет никому не нужен.
Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения. Отчетность, анализ, автоматизация». Обучение онлайн, ближайший поток стартует 1 февраля. Получите удостоверение на 120 часов, с занесением в госреестр. С преподавателями можно будет вживую общаться через закрытый чат.
Курс в себя включает видео и текстовые материалы, онлайн мастер-классы, письменные и тестовые задания. Все без воды и на практических примерах.
Спикеры:
- Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ;
- Богдан Юлия, экономист, юрист, бизнес-консультант;
- Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель;
- Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Записывайтесь, пока есть места в группе. Они ограничены, потому что со слушателями индивидуально работает на онлайн-встрече преподаватель.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ
Уникальный курс по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
Старт курса 1 февраля.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.