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В строке 124 декларации по УСН указывают код пониженной ставки

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Рубрика Декларация по УСН
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С отчета за 2021 год применяется новая форма декларации по УСН. Там появилась строка 124 «Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта РФ».

Многие не понимают, как ее заполнить. В частности, вопрос задали на нашем форуме.

Поле кода состоит из двух частей.

В первой части указывается семизначный код из приложения к порядку заполнения декларации.

Код зависит от объекта налогообложения:

  • для объекта «доходы» код 3462010;
  • для объекта «доходы минус расходы» код 3462020;
  • для Крыма и Севастополя — код 3462030;
  • для налоговых каникул ИП (ставка 0 %) — код 3462040.

Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона.

Для каждого реквизита — 4 знакоместа. Если пункт состоит из одной цифры, значит впереди ставим нули.

Например, в законе Ленинградской области для УСН «доходы» пониженная ставка 3 % указана в пункте 2 статьи 1-2.

Значит вторая часть кода будет такой: 01-20020000.

Строка 124 будет заполнена так:

1

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