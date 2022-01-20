В строке 124 декларации по УСН указывают код пониженной ставки

С отчета за 2021 год применяется новая форма декларации по УСН. Там появилась строка 124 «Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта РФ».
Многие не понимают, как ее заполнить. В частности, вопрос задали на нашем форуме.
Поле кода состоит из двух частей.
В первой части указывается семизначный код из приложения к порядку заполнения декларации.
Код зависит от объекта налогообложения:
- для объекта «доходы» код 3462010;
- для объекта «доходы минус расходы» код 3462020;
- для Крыма и Севастополя — код 3462030;
- для налоговых каникул ИП (ставка 0 %) — код 3462040.
Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона.
Для каждого реквизита — 4 знакоместа. Если пункт состоит из одной цифры, значит впереди ставим нули.
Например, в законе Ленинградской области для УСН «доходы» пониженная ставка 3 % указана в пункте 2 статьи 1-2.
Значит вторая часть кода будет такой: 01-20020000.
Строка 124 будет заполнена так:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ С НУЛЯ
Уникальный курс по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
Старт курса 1 февраля.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы для каждодневной работы.