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Если клиент ищет услуги подешевле — то в итоге вернется и заплатит подороже, считают бухгалтеры

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Рубрика Бухгалтерский аутсорсинг
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Бухгалтеры рассказывают, сколько получают от клиентов по сходным услугам в разных регионах. Заодно делятся, как относится к таким клиентам, которые уходят куда подешевле. 

Рассказывает наша подписчица.

«На днях клиент с которым работаем уже четвертый год, объявил об уходе к другому аутсорсеру (бухгалтеру). Клиент — ИП на ОСНО (кровельные работы и прочее строительство). Объем работы — 50 хозяйственных операций ежемесячно (реализаций 7-8, поступлений 15-18, 10-15 авансовых отчетов, плюс ГСМ и зарплаты), Плюс, в наличии один наемный сотрудник.

Уходит из-за цены, считает, что 30 тыс. руб. в месяц — дорого. Регион Саратов. Подскажите, пожалуйста, сколько стоит такой объем работы на сегодняшний день, с учетом того, что выставляем счета заказчикам, собираем от заказчиков счета-фактуры) и т.п.».

Рекомендуем посмотреть запись вебинара «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?». В любое время, онлайн, а в итоге еще и сертификат получите.

В комментариях автора поста успокоили, мол, ушел и не жалейте. Еще назад придет, потому что «дешевле» — это не всегда «лучше». Кроме того, на новом месте могли просто заманить акциями «месяц бесплатно», а после выкатят прейскурант за каждый чих.

А еще назвали примерные расценки по регионам:

  • главбуху в Нижнем Новгороде предлагают 30 тыс. руб. за несколько организаций;
  • в Санкт-Петербурге кому-то платят 20 тыс., пять сотрудников;
  • 20-25 тыс. руб. в Воронеже;
  • 20 тыс. максимум для Челябинской обл.
  • А в Крыму вообще 15 тыс. руб.

Еще пишут, что все эти расценки зависят от конкретной ситуации, а также как сумели договориться. Кому-то и 20 тыс. не лишние, потому и соглашаются.

Коллеги, а вы как думаете? Пишите в комментарии.

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