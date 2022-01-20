Рынок платежных систем пополнят новые компании

Финтех-компании, нефинансовые и небанковские финансовые организации хотят пустить на рынок платежных систем.

В ЦБ готовят правила, по которым будут работать такие компании.

Регулятор планирует ввести два типа поставщиков услуг — одни будут только инициировать платежи по поручению клиентов, другие смогут открывать электронные кошельки и сами проводить платежи. Для первых размер уставного капитала будет не менее 5 млн руб., для вторых — не ниже 50 млн руб. Также поправками хотят ввести понятие платежного агрегатора, для которого минимальный капитал установлен на уровне 10 млн руб.

Закон установит требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей (участников) НППУ (небанковских поставщиков платежных услуг) и защите информации, а также в части организации работы по управлению рисками и ПОД / ФТ.

ПОД / ФТ — противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, в конечном счете от этих нововведений выиграет потребитель. Хотя банкам придется активнее бороться за каждого клиента через развитие услуг, сервисов и снижение тарифов.

По материалам «Коммерсантъ».