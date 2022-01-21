Ходатайство о снижении штрафа нужно подавать сразу после того, как получили акт налоговой проверки

Если после налоговой проверки бизнес найдет у себя хотя бы одно смягчающее обстоятельство, нужно писать ходатайство об уменьшении штрафа. Потому что это снизит штраф минимум в два раза.
В ст. 112 НК перечислен ряд смягчающих обстоятельств, причем список открытый. Эксперты говорят, что к таким обстоятельствам можно отнести:
- незначительную просрочку при уплате налога;
- признание вины и устранение ошибок;
- благотворительную деятельность; социальную направленность деятельности (градообразующее предприятие, сельхозпроизводство, НКО);
- тяжелое финансовое положение организации (ликвидация, банкротство, отсутствие деятельности, сезонный характер работ и т.д.);
Кроме того, смягчающим фактором будет несоразмерность деяния тяжести наказания.
Примеры последнего:
- совершение правонарушения впервые;
- незначительный характер правонарушения;
- отсутствие неблагоприятных экономических последствий;
- отсутствие ущерба бюджету;
- наличие постоянной переплаты;
- отсутствие умысла на совершение правонарушения и т.д.
Налогоплательщики, как правило, подают такое ходатайство вместе с жалобой в вышестоящую налоговую. В управлении обычно по ходатайству отказывают, поскольку не обладают полной информацией о самом плательщике и о его деятельности.
Поэтому есть мнение, что ходатайство о снижении штрафа нужно направлять в налоговую сразу после получения акта налоговой проверки.
По материалам канала «Мытарь».
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