Ходатайство о снижении штрафа нужно подавать сразу после того, как получили акт налоговой проверки

Если после налоговой проверки бизнес найдет у себя хотя бы одно смягчающее обстоятельство, нужно писать ходатайство об уменьшении штрафа. Потому что это снизит штраф минимум в два раза.

В ст. 112 НК перечислен ряд смягчающих обстоятельств, причем список открытый. Эксперты говорят, что к таким обстоятельствам можно отнести:

незначительную просрочку при уплате налога;

признание вины и устранение ошибок;

благотворительную деятельность; социальную направленность деятельности (градообразующее предприятие, сельхозпроизводство, НКО);

тяжелое финансовое положение организации (ликвидация, банкротство, отсутствие деятельности, сезонный характер работ и т.д.);

Кроме того, смягчающим фактором будет несоразмерность деяния тяжести наказания.

Примеры последнего: совершение правонарушения впервые;

незначительный характер правонарушения;

отсутствие неблагоприятных экономических последствий;

отсутствие ущерба бюджету;

наличие постоянной переплаты;

отсутствие умысла на совершение правонарушения и т.д.

Налогоплательщики, как правило, подают такое ходатайство вместе с жалобой в вышестоящую налоговую. В управлении обычно по ходатайству отказывают, поскольку не обладают полной информацией о самом плательщике и о его деятельности.

Поэтому есть мнение, что ходатайство о снижении штрафа нужно направлять в налоговую сразу после получения акта налоговой проверки.

По материалам канала «Мытарь».