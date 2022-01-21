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Ходатайство о снижении штрафа нужно подавать сразу после того, как получили акт налоговой проверки

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Рубрика Налоговые проверки
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Если после налоговой проверки бизнес найдет у себя хотя бы одно смягчающее обстоятельство, нужно писать ходатайство об уменьшении штрафа. Потому что это снизит штраф минимум в два раза.

В ст. 112 НК перечислен ряд смягчающих обстоятельств, причем список открытый. Эксперты говорят, что к таким обстоятельствам можно отнести:

  • незначительную просрочку при уплате налога;
  • признание вины и устранение ошибок;
  • благотворительную деятельность; социальную направленность деятельности (градообразующее предприятие, сельхозпроизводство, НКО);
  • тяжелое финансовое положение организации (ликвидация, банкротство, отсутствие деятельности, сезонный характер работ и т.д.);

Кроме того, смягчающим фактором будет несоразмерность деяния тяжести наказания.

Примеры последнего:

  • совершение правонарушения впервые;
  • незначительный характер правонарушения;
  • отсутствие неблагоприятных экономических последствий;
  • отсутствие ущерба бюджету;
  • наличие постоянной переплаты;
  • отсутствие умысла на совершение правонарушения и т.д.

Налогоплательщики, как правило, подают такое ходатайство вместе с жалобой в вышестоящую налоговую. В управлении обычно по ходатайству отказывают, поскольку не обладают полной информацией о самом плательщике и о его деятельности.

Поэтому есть мнение, что ходатайство о снижении штрафа нужно направлять в налоговую сразу после получения акта налоговой проверки.

По материалам канала «Мытарь».

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