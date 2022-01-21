Выбирайте нового директора сразу, если старый уволился, советует эксперт

Если гендиректор из компании решил уволиться, вместе с расторжением трудового договора нужно убрать сведения о нем из ЕГРЮЛ. Иначе может прилететь отметка о недостоверных сведениях, а это уже грозит закрытием компании.

Спрашивает наш подписчик.

Проблема такая: гендиректор из компании уволился, перед этим назначил ИО и сделал на него электронную подпись. Вот только в ЕГРЮЛ данные о гендире не поменяли. Бухгалтер запросила в налоговой справку об отсутствии задолженности, а ей отказ прилетел из-за «несоответствия ФИО руководителя».

Теперь выясняют, как из ситуации выходить.

Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ.

«В соответствии с ФЗ „О государственной регистрации“, если в обществе произошли изменения, необходимо подать в налоговую документы о таких изменениях в течении 7 рабочих дней. В описанном случае произошло увольнение генерального директора.

По правилам, после увольнения текущего руководителя необходимо назначить нового и внести изменения в ЕГРЮЛ, так как общество без руководителя не может существовать. При расчетах, заключении контрактов или договоров третьи лица ориентируются на данные в выписке ЕГРЮЛ, а в соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25, презюмируется, что лицо, полагающееся на данные в ЕГРЮЛ, не знало и не должно было знать об их недостоверности.

Так как при увольнении руководителя необходимо подать соответствующую форму отчетности, ФНС по межведомственным каналам связи тоже получает эти данные и может организовать проверку достоверности сведений.

Результатом такой проверки может быть запись о недостоверности сведений об исполнительном органе в ЕГРЮЛ, которая приводит к прекращению деятельности (исключению компании из ЕГРЮЛ) в административном порядке.

Временно исполняющего обязанности директора можно назначить только в том случае, если это предусмотрено уставом, однако компетенции ВРИО весьма ограничены, так как в ЕГРЮЛ все равно содержатся данные по генеральному директору. Необходимо либо избрать нового директора (того же ВРИО), либо, на момент поиска кандидатуры, внести в устав и ЕГРЮЛ данные по второму исполнительному органу — ВРИО, указав, что лица действуют раздельно».