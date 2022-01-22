❗️ До 20 мая надо сдать в налоговую уведомление о контролируемых сделках

Информацию о связанных сделках отражают в пояснении к балансу, а по контролируемым сделкам — в уведомлении. Эксперт рассказал, как правильно сформировать уведомление о контролируемых сделках.
Ситуацию разобрали в разделе «Клерк.Консультации».
Наша подписчица спросила об отражении в отчетности сведений о связанных лицах и о контролируемых сделках.
Отвечает эксперт Елена Васильева:
«Уведомление обо всех совершенных вами за 2021 год контролируемых сделках направьте в свою ИФНС до 20.05.2022».Какие сделки являются контролируемыми:
- с взаимозависимой российской организацией (из п. 2 ст. 105.14 НК) при годовом доходе больше 1 млрд руб.
- с взаимозависимым нерезидентом при годовом доходе более 60 млн руб.
- с офшорной компанией при годовом доходе более 60 млн руб.
- импорт и экспорт товаров из Перечня Минпромторга при годовом доходе более 60 млн руб.
Что касается информации о связанных сторонах, то она отражается в пояснении (приложении к балансу).
Связанными сторонами признаются:Считается, что фирма контролирует другую организацию, если она имеет:
- аффилированные лица;
- организации, осуществляющие совместную деятельность;
- НПФ, обслуживающий данную организацию или связанную с ней другую организацию.
- более 50 % общего количества голосов ли доли уставного капитала;
- право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, своей долей в этой организации и возможность определять решения, принимаемые организацией.
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