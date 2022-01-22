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❗️ До 20 мая надо сдать в налоговую уведомление о контролируемых сделках

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Рубрика Контролируемые сделки
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Информацию о связанных сделках отражают в пояснении к балансу, а по контролируемым сделкам — в уведомлении. Эксперт рассказал, как правильно сформировать уведомление о контролируемых сделках.

Ситуацию разобрали в разделе «Клерк.Консультации».

Наша подписчица спросила об отражении в отчетности сведений о связанных лицах и о контролируемых сделках.

Отвечает эксперт Елена Васильева:

«Уведомление обо всех совершенных вами за 2021 год контролируемых сделках направьте в свою ИФНС до 20.05.2022».

Какие сделки являются контролируемыми:

  • с взаимозависимой российской организацией (из п. 2 ст. 105.14 НК) при годовом доходе больше 1 млрд руб.
  • с взаимозависимым нерезидентом при годовом доходе более 60 млн руб.
  • с офшорной компанией при годовом доходе более 60 млн руб.
  • импорт и экспорт товаров из Перечня Минпромторга при годовом доходе более 60 млн руб.
Сделки, совершаемые с взаимозависимым лицом через цепочку формально независимых посредников, могут признать контролируемыми при годовом доходе больше 60 млн руб.

Что касается информации о связанных сторонах, то она отражается в пояснении (приложении к балансу).

Связанными сторонами признаются:

  • аффилированные лица;
  • организации, осуществляющие совместную деятельность;
  • НПФ, обслуживающий данную организацию или связанную с ней другую организацию.
Считается, что фирма контролирует другую организацию, если она имеет:

  • более 50 % общего количества голосов ли доли уставного капитала;
  • право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, своей долей в этой организации и возможность определять решения, принимаемые организацией.

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