Компании придется выполнять соглашение о региональном МРОТ, даже если она от него отказалась

Кроме федерального МРОТ, в регионе может быть установлена своя минимальная зарплата (МЗП). Платить ее обязаны все работодатели региона, если они вовремя не подали отказ от этого.

На деле же отказаться от выплаты повышенной минималки не так-то просто.

На портале Роструда недоуменный работодатель поделился своей историей отказа от МЗП.

соглашение об МЗП заключает трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Региональноезаключает трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Несогласные с ее решением в течение месяца могут подать мотивированный отказ. И тогда этот работодатель не обязан выполнять условия соглашения (ст. 133.1 ТК). Кто не направил отказ — автоматически присоединился.

Компания отказ направила и приложила к нему документы. После этого работодателя пригласили в региональный Минтруд для беседы.

А через некоторое время на сайте ведомства появилось сообщение о том, что: отказ не признан мотивированным;

фирма присоединилась к соглашению.

В компании с таким положением дел не согласны.

Но придется выполнять принятое соглашение, так как отказ не мотивированный, заявляет Роструд.

Компания должна платить сотрудникам не меньше региональной МЗП.