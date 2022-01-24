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Лимит дохода по УСН планируют увеличить до 300 млн. рублей

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Пороговое значение выручки, при котором можно применять УСН, может вырасти с 200 до 300 млн рублей. Законопроект с такими поправками в НК намерены подготовить в партии Роста.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что из-за инфляции обороты компаний на УСН растут. Фирмы, которые превысили лимит из-за резкого роста закупочных и (как следствие) продажных цен, вынуждены переходить на ОСНО.

Между тем по закону «границы» малого бизнеса — это 800 млн годовой выручки. Таким образом с УСН слетает, в том числе, и малый бизнес.

Лимит дохода для УСН по НК сейчас 150 млн рублей для обычных ставок и 200 млн рублей для повышенных ставок. Эти показатели увеличиваются на коэффициент-дефлятор.

Таким образом в 2022 году предел доходов для применения УСН составляет:

  • 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
  • 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.

 

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