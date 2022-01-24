Лимит дохода по УСН планируют увеличить до 300 млн. рублей

Пороговое значение выручки, при котором можно применять УСН, может вырасти с 200 до 300 млн рублей. Законопроект с такими поправками в НК намерены подготовить в партии Роста.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что из-за инфляции обороты компаний на УСН растут. Фирмы, которые превысили лимит из-за резкого роста закупочных и (как следствие) продажных цен, вынуждены переходить на ОСНО.
Между тем по закону «границы» малого бизнеса — это 800 млн годовой выручки. Таким образом с УСН слетает, в том числе, и малый бизнес.
Таким образом в 2022 году предел доходов для применения УСН составляет:
- 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
- 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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