Каждый день в России становится больше на 7 тысяч самозанятых

Сейчас в России 4 млн самозанятых. Из них 58 % — мужчины, 42 % — женщины. Средний возраст — 33 года. Каждый день их становится на 7 тыс. человек больше.
За все время действия НПД самозанятые сформировали 610 млн чеков на 882 миллиарда рублей.
Статистику сегодня озвучили в ФНС.
Самые популярные виды деятельности у СМЗ:
- такси;
- услуги по ремонту;
- маркетинг;
- доставка товаров;
- аренды квартир.
Больше всех зарабатывают самозанятые в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики.
По концентрации фрилансеров на 100 тыс. населения расклад такой:
- Москва — 6,8 тыс. человек;
- Санкт-Петербург — 5,1 тыс. человек;
- Татарстан — 4,3 тыс. человек;
- Московская область — 4,2 тыс. человек.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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