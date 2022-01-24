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Каждый день в России становится больше на 7 тысяч самозанятых

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Рубрика Самозанятые
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Сейчас в России 4 млн самозанятых. Из них 58 % — мужчины, 42 % — женщины. Средний возраст — 33 года. Каждый день их становится на 7 тыс. человек больше.

За все время действия НПД самозанятые сформировали 610 млн чеков на 882 миллиарда рублей.

Статистику сегодня озвучили в ФНС.

Самые популярные виды деятельности у СМЗ:

  • такси;
  • услуги по ремонту;
  • маркетинг;
  • доставка товаров;
  • аренды квартир.

Больше всех зарабатывают самозанятые в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики.

По концентрации фрилансеров на 100 тыс. населения расклад такой:

  • Москва — 6,8 тыс. человек;
  • Санкт-Петербург — 5,1 тыс. человек;
  • Татарстан — 4,3 тыс. человек;
  • Московская область — 4,2 тыс. человек.

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