Каждый день в России становится больше на 7 тысяч самозанятых

Сейчас в России 4 млн самозанятых. Из них 58 % — мужчины, 42 % — женщины. Средний возраст — 33 года. Каждый день их становится на 7 тыс. человек больше.

За все время действия НПД самозанятые сформировали 610 млн чеков на 882 миллиарда рублей.

Статистику сегодня озвучили в ФНС.

Самые популярные виды деятельности у СМЗ:

такси;

услуги по ремонту;

маркетинг;

доставка товаров;

аренды квартир.

Больше всех зарабатывают самозанятые в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики.

По концентрации фрилансеров на 100 тыс. населения расклад такой:

Москва — 6,8 тыс. человек;

Санкт-Петербург — 5,1 тыс. человек;

Татарстан — 4,3 тыс. человек;

Московская область — 4,2 тыс. человек.