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Расчет КНО зависит от срока трудового договора: примеры

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Рубрика Компенсация за неиспользованный отпуск
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Если трудовой договор был заключен на срок до 2 месяцев, то компенсация отпуска при увольнении будет из расчета 2 рабочих дня в месяц. Если срок ТД больше 2 месяцев — то для КНО считаем 2,33 календарных дня в месяц.

При этом важен срок, который прописан в трудовом договоре. Если сотрудник принят по срочному ТД на 3 месяца, а уволился через 16 дней, расчет компенсации будет по 2,33 календарных дня (28/12), а не по 2 рабочих дня.

Такое разъяснение дает Роструд.

Рассмотрим на примерах.

Пример № 1

С Ивановым заключен срочный договор на 3 месяца с 01.12.2021 по 28.02.2022. Он уволился 10.01.2022.

Зарплата за декабрь — 20 000 руб.

КНО = (20 000 / 29,3) х 2,33 = 1 590,44 руб.

29,3 — это среднемесячное число календарных дней (п. 10 постановления Правительства № 922 от 24.12.07).

Пример № 2

С Петровым заключен срочный договор на 1,5 месяца с 01.12.2021 по 15.01.2022. Он уволился 10.01.2022.

Зарплата за декабрь — 20 000 руб.

КНО = (20 000 / 26) х 2 = 1 538,46 руб.

26 — это число дней по календарю шестидневной недели (п. 11 постановления Правительства № 922 от 24.12.07).

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