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Пенсионный возраст предложили сделать 56,5 лет для женщин и 61,5 – для мужчин

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Рубрика Пенсии
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Нужно вернуться к прежнему пенсионному возрасту, считают в партии Роста. Для начала хотя бы остановиться на том возрасте, что действует сейчас — плюс 1,5 года к старому.

С таким предложением выступила депутат Госдумы от партии Роста Оксана Дмитриева.

Она отметила, что сейчас нет никаких оснований повышать пенсионный возраст, так как:

  • снизилась продолжительность жизни на 2 года;
  • увеличилась смертность;
  • уменьшилось количество пенсионеров на 2 млн.

В 2022 году на пенсию пойдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960, — в 61,5 года.

Год выхода на пенсию

Женщины

Мужчины

Год рождения

возраст

Год рождения

возраст

II полугодие 2021

1965

56,5

1960

61,5

I полугодие 2022

1965

56,5

1960

61,5

Дмитриева также предлагает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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