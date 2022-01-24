Пенсионный возраст предложили сделать 56,5 лет для женщин и 61,5 – для мужчин

Нужно вернуться к прежнему пенсионному возрасту, считают в партии Роста. Для начала хотя бы остановиться на том возрасте, что действует сейчас — плюс 1,5 года к старому.
С таким предложением выступила депутат Госдумы от партии Роста Оксана Дмитриева.
Она отметила, что сейчас нет никаких оснований повышать пенсионный возраст, так как:
- снизилась продолжительность жизни на 2 года;
- увеличилась смертность;
- уменьшилось количество пенсионеров на 2 млн.
В 2022 году на пенсию пойдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960, — в 61,5 года.
Год выхода на пенсию
Женщины
Мужчины
Год рождения
возраст
Год рождения
возраст
II полугодие 2021
1965
56,5
1960
61,5
I полугодие 2022
1965
56,5
1960
61,5
Дмитриева также предлагает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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