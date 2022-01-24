Пенсионный возраст предложили сделать 56,5 лет для женщин и 61,5 – для мужчин

Нужно вернуться к прежнему пенсионному возрасту, считают в партии Роста. Для начала хотя бы остановиться на том возрасте, что действует сейчас — плюс 1,5 года к старому.

С таким предложением выступила депутат Госдумы от партии Роста Оксана Дмитриева.

Она отметила, что сейчас нет никаких оснований повышать пенсионный возраст, так как: снизилась продолжительность жизни на 2 года;

увеличилась смертность;

уменьшилось количество пенсионеров на 2 млн.

В 2022 году на пенсию пойдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960, — в 61,5 года.

Год выхода на пенсию Женщины Мужчины Год рождения возраст Год рождения возраст II полугодие 2021 1965 56,5 1960 61,5 I полугодие 2022 1965 56,5 1960 61,5

Дмитриева также предлагает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.