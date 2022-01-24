При переходе с УСН на ОСНО в базе по НДС не учитываются поступления денег за старые отгрузки

Если фирме на ОСНО приходят деньги за услуги, оказанные в период применения упрощенки, НДС с этого прихода платить не надо.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Медицинская компания на ОСНО не платит НДС по статьям 145, 149 НК. Но ранее фирма была на УСН и оказала консультационную услугу.

Деньги за эту услугу пришли только сейчас.

Бухгалтер интересуется: 1. Является ли полученная сумма объектом обложения НДС (с учетом льготы по ст.145 НК)? 2. Нужно ли выставлять счет-фактуру? 3. Учитывать ли эту сумму при расчете 90 % выручки для льготы по налогу на прибыль?

Отвечает эксперт Надежда Камышева:

«Эта сумма не будет облагаться НДС и счет-фактура не нужен».

Об этом, в частности, говорится в письме Минфина от 02.03.2015 № 03-07-11/10711.

Что касается льготы по налогу на прибыль, то дебиторскую задолженность надо включить в доходы в первом отчетном периоде применения ОСНО независимо от того, когда пришли деньги.

Эта сумма учитывается для определения 90 % льготной выручки.