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В налоговой не должно быть усталых и обозленных на весь мир женщин, считает глава УФНС

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Рубрика Новости ФНС
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Сотрудники налоговой должны радоваться жизни, улыбаться клиентам и понимать, что это прекрасная профессия. А не обуза.

Так ответил глава УФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко на вопрос корреспондента amic.ru, каким образом налоговики сплачивают коллектив.

По словам налоговика, в основу деятельности правительства ложится человекоцентричность. Основная задача — сделать жизнь каждого человека лучше.

«Клиентоцентричность найдет свое решение, только если внутренний клиент тоже будет удовлетворен» — сказал он.

И дальше добавил:

«Приходим в операционный зал и видим какую-то грустную женщину, обозленную на весь мир и так далее. Мы сейчас работаем, чтобы у нас таких женщин не было. И над тем, чтобы они улыбались, радовались жизни и понимали, что это прекрасная профессия, и общение с людьми может приносить радость, а не просто обузу».

Также он рассказал, что при взыскании налогов «никто с палкой из кустов, как раньше, не выскакивает».

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