В налоговой не должно быть усталых и обозленных на весь мир женщин, считает глава УФНС

Сотрудники налоговой должны радоваться жизни, улыбаться клиентам и понимать, что это прекрасная профессия. А не обуза.
Так ответил глава УФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко на вопрос корреспондента amic.ru, каким образом налоговики сплачивают коллектив.
По словам налоговика, в основу деятельности правительства ложится человекоцентричность. Основная задача — сделать жизнь каждого человека лучше.
«Клиентоцентричность найдет свое решение, только если внутренний клиент тоже будет удовлетворен» — сказал он.
И дальше добавил:
«Приходим в операционный зал и видим какую-то грустную женщину, обозленную на весь мир и так далее. Мы сейчас работаем, чтобы у нас таких женщин не было. И над тем, чтобы они улыбались, радовались жизни и понимали, что это прекрасная профессия, и общение с людьми может приносить радость, а не просто обузу».
Также он рассказал, что при взыскании налогов «никто с палкой из кустов, как раньше, не выскакивает».
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.