Налоговики не выскакивают из кустов с палкой, рассказал глава УФНС

Если раньше налоговики использовали для сбора налогов жесткие меры, такие, как выездная проверка, то сейчас больше применяют добровольные методы. К таковым они относят комиссии, побуждения. И с палкой из кустов не выскакивают, по словам главы УФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко.

Об этом главный налоговик региона рассказал в интервью amic.ru.

На вопрос о схемах об уходе от налогов налоговик рассказал, что это всегда будет. Но больше в предпринимательской сфере, а также это характерно для людей с очень большими доходами.

«При нормальном налоговом менеджменте можно существенно понизить налоговый риски и в принципе платить меньше. Но есть те, кто не гнушается и различных незаконных схем. Мы эти схемы знаем, купируем заранее, перед этим стараемся переговорить» — сказал налоговик.

Никто сейчас, как раньше, с палкой из кустов не выскакивает. Как правило, это комиссии, как правило, это определенные вопросы.

«В большинстве своем, мы сейчас львиную долю средств, которые раньше собирали жесткими формами контроля (выездная налоговая проверка), мы собираем добровольной уплатой. Но добровольная она по нашей терминологии, сначала там проводится огромная аналитическая работа. Потом — психология общения, дать понять человеку, что все это добром не закончится. И после этого им принимается решение и корректируются налоговые обязательства. Мы теперь работаем так» — рассказал он.

На видео этот спич с 23:11.

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