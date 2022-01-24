❗️ Имущественный налог за 2021 год компании должны заплатить до 1 марта

Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций за 2021 год — не позднее 1 марта 2022 года.
Авансовые платежи по этим налогам надо платить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
В 2022 году с учетом переноса срока из-за выходных установлены следующие сроки уплаты:
Период
Дата
2021 год
01.03.2022
1 квартал 2022
04.05.2022
2 квартал 2022
01.08.2022
3 квартал 2022
31.10.2022
Начисляют налог инспекторы ФНС. Но это не значит, что можно ждать, пока налоговики не пришлют сообщение о начисленных суммах. Платить налог надо в установленные сроки, не дожидаясь этих сообщений.
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