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❗️ Имущественный налог за 2021 год компании должны заплатить до 1 марта

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Рубрика Налог на имущество организаций
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Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций за 2021 год — не позднее 1 марта 2022 года.

Авансовые платежи по этим налогам надо платить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

В 2022 году с учетом переноса срока из-за выходных установлены следующие сроки уплаты:

Период

Дата

2021 год

01.03.2022

1 квартал 2022

04.05.2022

2 квартал 2022

01.08.2022

3 квартал 2022

31.10.2022

Начисляют налог инспекторы ФНС. Но это не значит, что можно ждать, пока налоговики не пришлют сообщение о начисленных суммах. Платить налог надо в установленные сроки, не дожидаясь этих сообщений.

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