❗️ Имущественный налог за 2021 год компании должны заплатить до 1 марта

Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций за 2021 год — не позднее 1 марта 2022 года.

Авансовые платежи по этим налогам надо платить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

В 2022 году с учетом переноса срока из-за выходных установлены следующие сроки уплаты:

Период Дата 2021 год 01.03.2022 1 квартал 2022 04.05.2022 2 квартал 2022 01.08.2022 3 квартал 2022 31.10.2022

Начисляют налог инспекторы ФНС. Но это не значит, что можно ждать, пока налоговики не пришлют сообщение о начисленных суммах. Платить налог надо в установленные сроки, не дожидаясь этих сообщений.