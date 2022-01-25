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Срок владения квартирой для мужа и жены считают одинаково

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Рубрика НДФЛ
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Если супруги купили квартиру более 5 лет назад, то при продаже не будет НДФЛ, даже если сначала она была оформлена только на кого-то одного из них.

Все имущество супругов, приобретенное в браке, — общее. И неважно, на чье имя оно записано (если нет брачного договора).

Таким образом, если жилье приобретено в период брака в совместную собственность супругов, то для каждого из них минимальный срок владения исчисляется одинаково. Подсчет идет с даты, когда возникло право собственности у одного из супругов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/106065 от 27.12.2021.

 

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