Срок владения квартирой для мужа и жены считают одинаково

Если супруги купили квартиру более 5 лет назад, то при продаже не будет НДФЛ, даже если сначала она была оформлена только на кого-то одного из них.

Все имущество супругов, приобретенное в браке, — общее. И неважно, на чье имя оно записано (если нет брачного договора).

Таким образом, если жилье приобретено в период брака в совместную собственность супругов, то для каждого из них минимальный срок владения исчисляется одинаково. Подсчет идет с даты, когда возникло право собственности у одного из супругов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/106065 от 27.12.2021.