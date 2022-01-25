Годовой отчет 4-ФСС при численности от 11 человек надо сдавать только электронно

Сегодня — крайний день сдачи отчета по форме 4-ФСС за 2021 год для тех, кто отчитывается электронно.

Бумажный отчет надо было сдать до 20 января.

С недавнего времени порог численности для сдачи электронного отчета снижен и составляет 10 человек (раньше было 25).

Если в вашей компании трудятся 11 сотрудников или больше, за 9 месяцев можно было сдать отчет на бумаге, а за год уже нельзя.

При составлении отчета учтите, что зарплата в размере МРОТ у бизнеса, получившего ковидную субсидию, должна быть отражена в 4-ФСС. Это начисление облагается взносами на травматизм.

Освобождение предусмотрено только от страховых взносов на ОПС ОМС, ОСС. Эти взносы отражаются в РСВ.

В расчете 4-ФСС за 4 квартал ничего не меняется.

Что касается таблицы 5 (сведения о СОУТ), то данные можно скопировать из предыдущего отчета, так как они остаются неизменными весь год. Как правильно заполнить строки 19 и 20 таблицы 2 формы 4-ФСС (задолженность и недоимка) — читайте здесь.