Малый бизнес может вести бухучет кассовым методом без проводок и двойной записи

Несмотря на то, что возможность ведения упрощенного бухучета без двойных записей была введена уже давно, на практике такой учет — явление редкое. Но наш читатель применяет именно такой метод.
Кассовый метод в бухучете стал предметом обсуждения на форуме «Клерка».
Бизнесмен ведет учет в журнале хозяйственных операций формы К-2МП (приложение № 12 к рекомендациям НП «ИПБ России» от 25.04.2013 № 4/13).
Для учета он использует электронные таблицы OpenDocument.
Вот как выглядит журнал К-2МП:
Маститым бухгалтерам, как правило, не по душе такая экзотика. Они привыкли к двойной записи, проводкам, дебету слева и кредиту справа.
Да и в программах 1С не предусмотрен такой упрощенный учет в журнале без двойной записи. А значит, тем, кто решится на такой способ, сильно автоматизировать процесс не удастся.
Участники обсуждения высказали мысли, что такой учет — на любителя, «из разряда извращений».
Обсуждение идет в теме форума «Дата принятия расходов при УСН».Клерки полюбопытствовали, много ли в России еще таких компаний, где ведут такой упрощенный беспроводочный бухучет.
Мы решили провести опрос среди читателей. Приглашаем вас принять в нем участие.
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