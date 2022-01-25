Предложили давать людям три выходных дня при простуде без оформления больничного

Чтобы упростить жизнь людям и снять нагрузку с врачей, хотят давать по 3 выходных простудившимся. В это время работник будет лечиться дома.

Письмо с таким предложением отправил в Минтруд первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Несмотря на пандемию, как и прежде, в осенне-весенний сезон люди болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями. Сейчас они вынуждены идти в поликлинику, чтобы оформить больничный. Пока человек дожидается своей очереди к терапевту, он может подхватить опасный вирус.

«Такая практика перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с ковидом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное», — считает Петров.

Общественник предлагает ввести норму, по которой можно легально пропустить 3 рабочих дня без оформления больничного, передает РИА Новости.