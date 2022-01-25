С 1 апреля налоговики начнут принимать от бизнеса заявления о переходе на единый налоговый платеж

В июле 2022 года заработает новая система уплаты налогов в один котел одной платежкой. Чтобы перейти на единый налоговый платеж, бизнес должен подать заявления в срок с 1 апреля по 30 апреля.

Действовать такой способ уплаты будет с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Поясним, речь идет о добровольном ЕНП по аналогии с тем, как это сейчас действует для физлиц. Принудительный перевод всех на ЕНП будет в 2023 году. К этому времени в НК внесут масштабные поправки.

Чтобы с июля перейти на ЕНП, надо подать заявление в апреле, заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Но форму заявления пока официально не утвердили. Есть проект ФНС.

Заявление будет такое:

Перед тем, как подать заявление, надо провести сверку с ИФНС.

Как только приказ с формами бланков для применения ЕНП опубликуют, мы обязательно об этом расскажем. Следите за нашими новостями.