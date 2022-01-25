Мнение: криптовалюты также легко контролировать, как и цифровой рубль. Их не нужно запрещать

Запрет криптовалют, который ЦБ анонсировал в своем докладе, свидетельствует о непонимании регулятором механизмов контроля, считает эксперт.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на управляющего директора по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимира Цупрова.
По его словам, за операциями с биткоином следить также просто, как с цифровым рублем. Другое дело, что этот контроль касается только честных пользователей. А для недобропорядочных, по его мнению, ничего с запретом криптовалют в России не изменится.
Для сравнения автор приводит случаи с поддельными царскими червонцами в СССР и большим количеством наличности, которую периодически изымают силовики. Ту же наличность можно отслеживать, есть средства контроля KYC и AML (первое — это идентификация клиента, второе — противодействие отмыванию денег). И никто из оборота ее не выводит, хотя она часто используется в схемах.
А значит, и криптовалюту полностью запрещать — опрометчиво. А если ее регулировать, то в будущем можно будет отделить чистую крипту от подпольной, считает эксперт.
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