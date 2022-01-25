Россияне назвали самые важные обстоятельства для карьерного роста

Самый важный фактор для карьерного роста — опыт работы, считают 54% россиян. А 34% считают, что для этого важны хорошие отношения с начальством.
К такому выводу пришли в исследовании «Работа.ру». Вот как разделились мнения:
- 50 % считают, что для карьеры важно трудолюбие и усердие;
- 54% — высказались за опыт;
- 37% за компетенцию;
- 34% не видят роста без хороших отношений с начальством;
- 27% посчитали, что без регулярного повышения квалификации роста не будет.
Еще 23% указали на важность физического здоровья для повышения; 22% выделили необходимость хороших отношений с коллегами; 19% считают, что для карьерного роста важны индивидуально-психологические особенности. Наконец, 16% уверены, что для хорошей карьеры важно профильное образование.
И только 11% россиян считают важным фактором для карьерного роста инициативу самого работника.
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