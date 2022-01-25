Россияне назвали самые важные обстоятельства для карьерного роста

Самый важный фактор для карьерного роста — опыт работы, считают 54% россиян. А 34% считают, что для этого важны хорошие отношения с начальством.

К такому выводу пришли в исследовании «Работа.ру». Вот как разделились мнения:

50 % считают, что для карьеры важно трудолюбие и усердие;

54% — высказались за опыт;

37% за компетенцию;

34% не видят роста без хороших отношений с начальством;

27% посчитали, что без регулярного повышения квалификации роста не будет.

Еще 23% указали на важность физического здоровья для повышения; 22% выделили необходимость хороших отношений с коллегами; 19% считают, что для карьерного роста важны индивидуально-психологические особенности. Наконец, 16% уверены, что для хорошей карьеры важно профильное образование.

И только 11% россиян считают важным фактором для карьерного роста инициативу самого работника.