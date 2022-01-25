На банк «Уралсиб» жалуются из-за страховок по потребкредитам

Сталкивались с ситуацией, когда банки сначала предлагает одни условия, а после выясняется, что условия совсем другие? Например, процент выше, или сумма на руки меньше.
На «Клерке» вышла новость «Меньше трети заемщиков согласились на одобренные банками кредиты в 2021 году», туда пришел читатель с комментарием.
Пользователь Hub рассказал, что в статистику, должно быть, попали и случаи, когда заемщику кредит одобрили на одну сумму, но когда тот приходит в банк — ему озвучивают сумму гораздо меньше, а остальное — страховка.
Например, одобрили 250 тысяч руб., а на руки выдают 161 тысячу, страховка — 89 тысяч. Со страховкой ставка будет 7,5%, а без нее — 17%. При этом, в договоре укажут сумму кредита 250 000, и проценты будут считать именно от нее.
В частности, назвали банк, в котором так делают — «Уралсиб». И привели скрин с сайта банка:
«На сайте в онлайн калькуляторе об этом „молчок“ всё узнаётся уже в момент, когда заявка одобрена и менеджер озвучивает условия — вам одобрено XXX, на руки YYY, страховка ZZZ, Вас такие условия устраивают — да или нет. Соответственно 75-80% нормальных заёмщиков отказываются сразу» — пишет пользователь.
На Banki.ru тоже наткнулись на любопытную историю, когда клиент 20 дней ждал возврата части страховки после того, как досрочно погасил кредит.
Банк ответил через 20 дней:
Кроме того, в отзывах мелькали отказы в кредитах, хотя вроде как они уже были одобрены, а также жалобы на высокие проценты.
Друзья, кто еще сталкивался с подобным? Напишите об этом в «Рейтинге компаний».
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