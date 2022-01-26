Субсидия за нерабочие дни не отражается в декларации по УСН

Целевые поступления в декларации по УСН отражаются в разделе 3. Это необлагаемые суммы. Но субсидию пострадавшему бизнесу в этом разделе отражать не надо.

Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

Бизнесмен получил ковидную субсидию в размере МРОТ по постановлению № 1513 от 07.09.2021.

Бухгалтер отразила ее в разделе 3 декларации по УСН по коду 500 (иные необлагаемые целевые средства).

Так делать не надо, отвечает эксперт.

В разделе 3 указываются целевые средства и целевое финансирование. Полученная субсидия не является ни тем, ни другим. А значит она не показывается в разделе 3 декларации УСН.

Целевые средства, целевое финансирование, и субсидия за нерабочие дни фигурируют в разных пунктах статьи 251 НК.

Вид поступлений Норма НК Целевое финансирование подпункт 14 пункта 2 статьи 251 НК Целевые средства пункт 2 статьи 251 НК Субсидия за нерабочие дни подпункт 60 пункта 1 статьи 251 НК

Кроме того, раздел 3 нужен для отслеживания траты целевых денег по назначению. Потраченные не туда деньги облагаются налогом.

А субсидия по нерабочим дням не давалась на определенные цели.