Субсидия за нерабочие дни не отражается в декларации по УСН

Целевые поступления в декларации по УСН отражаются в разделе 3. Это необлагаемые суммы. Но субсидию пострадавшему бизнесу в этом разделе отражать не надо.
Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».
Бизнесмен получил ковидную субсидию в размере МРОТ по постановлению № 1513 от 07.09.2021.
Бухгалтер отразила ее в разделе 3 декларации по УСН по коду 500 (иные необлагаемые целевые средства).
Так делать не надо, отвечает эксперт.
В разделе 3 указываются целевые средства и целевое финансирование. Полученная субсидия не является ни тем, ни другим. А значит она не показывается в разделе 3 декларации УСН.
Целевые средства, целевое финансирование, и субсидия за нерабочие дни фигурируют в разных пунктах статьи 251 НК.
Вид поступлений
Норма НК
Целевое финансирование
подпункт 14 пункта 2 статьи 251 НК
Целевые средства
пункт 2 статьи 251 НК
Субсидия за нерабочие дни
подпункт 60 пункта 1 статьи 251 НК
Кроме того, раздел 3 нужен для отслеживания траты целевых денег по назначению. Потраченные не туда деньги облагаются налогом.
А субсидия по нерабочим дням не давалась на определенные цели.
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