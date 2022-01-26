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Для работы с ЕГАИС электронную подпись ИП получит только в налоговой. Есть несколько нюансов

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Рубрика ЭДО
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Электронную подпись ИП для работы с ЕГАИС можно получить только в налоговой. При этом обязательно нужно сказать, что она для ЕГАИС. Иначе запишут на носитель неправильно и использовать ее будет нельзя.

О проблемах с получением такой ЭЦП рассказали в одном дзен-канале.

Для получения такой электронной подписи для юрлица все относительно просто. Идет директор в налоговую, получает ЭЦП. Далее сотруднику дается доверенность, тот идет в коммерческий УЦ, где ему оформляют ЭЦП для ЕГАИС.

Для ИП все сложнее. Тут нужно прямо в налоговой указать, что ему нужна электронная подпись для работы с ЕГАИС. И кроме налоговой, эту подпись ему нигде не дадут.

Разъяснила Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

— ЭЦП для ЕГАИС пишется на носитель со встроенным криптопровайдером. Чаще всего, это Рутокен 2.0 или JaCarta. А еще запись идет в определенную область носителя. Поэтому если не предупредить налоговую, что ключ для ЕГАИС, они могут записать без выбора области записи. И подпись нельзя будет использовать для ЕГАИС. Это называется «аппаратный ключ»".

По поводу ЭЦП для ИП, которая будет использоваться в работе с ЕГАИС, также есть письмо ФНС от 19 августа 2021 г. № ЕА-3-26/5773@. Там указано, какие электронные подписи подойдут для ЕГАИС:

  • КЭП юрлица, сертификат которой указывает в качестве владельца физлицо, действующее от имени юрлица без доверенности;
  • КЭП ИП, сертификат которой указывает в качестве владельца физлицо-ИП;
  • КЭП физлица, уполномоченного действовать от имени юрлица по доверенности;
  • КЭП физлица, уполномоченного действовать от имени ИП по доверенности.

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