Расчет налога на роскошные авто сделают более справедливым

Повышающий коэффициент по транспортному налогу будет зависеть от мощности автомобиля и года его выпуска. В перечне будут только действительно роскошные авто — дорогие и мощные.
Минпромторг, ФНС и Минфин разработали новые критерии для налога на роскошные авто.
Сейчас в перечень для повышенного налога включены автомобили стоимостью дороже 3 млн рублей. Эта ценовая планка была установлена в 2014 году. С тех пор реальные цены на авто выросли в 2 раза.
Перечень ежегодно меняется. Туда вносят модели, которые ранее роскошными не считались. Критерии хотят сделать более справедливыми.
Планируется поднять стоимостной критерий и ввести критерии по мощности и году выпуска.
То есть облагать налогом на роскошь будут только действительно дорогие и роскошные автомобили, пишет «Российская газета».
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