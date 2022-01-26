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Расчет налога на роскошные авто сделают более справедливым

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Рубрика Транспортный налог
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Повышающий коэффициент по транспортному налогу будет зависеть от мощности автомобиля и года его выпуска. В перечне будут только действительно роскошные авто — дорогие и мощные.

Минпромторг, ФНС и Минфин разработали новые критерии для налога на роскошные авто.

Сейчас в перечень для повышенного налога включены автомобили стоимостью дороже 3 млн рублей. Эта ценовая планка была установлена в 2014 году. С тех пор реальные цены на авто выросли в 2 раза.

Перечень ежегодно меняется. Туда вносят модели, которые ранее роскошными не считались. Критерии хотят сделать более справедливыми.

Планируется поднять стоимостной критерий и ввести критерии по мощности и году выпуска.

То есть облагать налогом на роскошь будут только действительно дорогие и роскошные автомобили, пишет «Российская газета».

Для справки: Сейчас за авто от 3 до 5 млн рублей платят транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на автомобили возрастом 1 — 2 года рассчитывается с коэффициентом 1,3, а возрастом в 2 — 3 года — 1,1. Перечень на 2021 год — здесь.

Ранее по теме: Налог на роскошь: как считать транспортный налог по дорогостоящим автомобилям

 

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