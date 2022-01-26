Бухгалтеры становятся востребованее в ОЦО

В сегменте ОЦО (общий центр обслуживания) самые востребованные специалисты — в области информационных технологий, бухгалтерии и управленческого учета. И зарплаты там выше.
Аналитики Клуба ОЦО совместно с HH.ru провели исследование рынка труда.
Что такое ОЦО и с чем его едят — читайте здесь.
Сегмент ОЦО
Кол-во активных
Кол-во размещенных
Информационные технологии, интернет, телеком
122 761
213 424
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
43 590
165 986
Управление персоналом, тренинги
24 849
75 424
Консультирование
21 696
14 478
Больше всего соискателей ищут работу в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.
А вот что говорят результаты исследования о среднем уровне зарплат в декабре 2021 года:
Сегмент ОЦО
Уровень предлагаемой з/п
Уровень ожидаемой з/п
Информационные технологии, интернет, телеком
51 864,00
51 398,00
Бухгалтерия, управленческий учет,
44 456,00
47 163,00
Управление персоналом, тренинги
47 415,00
48 618,00
Консультирование
48 732,00
43 168,00
Как видим, самые высокие зарплаты — в сфере информационных технологий. Бухгалтерия, управленческий учет и финансы компании — на втором месте.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.