Бухгалтеры становятся востребованее в ОЦО

В сегменте ОЦО (общий центр обслуживания) самые востребованные специалисты — в области информационных технологий, бухгалтерии и управленческого учета. И зарплаты там выше.

Аналитики Клуба ОЦО совместно с HH.ru провели исследование рынка труда.

Что такое ОЦО и с чем его едят — читайте здесь.

Сегмент ОЦО Кол-во активных

вакансий Кол-во размещенных

резюме Информационные технологии, интернет, телеком 122 761 213 424 Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 43 590 165 986 Управление персоналом, тренинги 24 849 75 424 Консультирование 21 696 14 478

Больше всего соискателей ищут работу в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

А вот что говорят результаты исследования о среднем уровне зарплат в декабре 2021 года:

Сегмент ОЦО Уровень предлагаемой з/п

(руб. в месяц) Уровень ожидаемой з/п

(руб. в месяц) Информационные технологии, интернет, телеком 51 864,00 51 398,00 Бухгалтерия, управленческий учет,

финансы предприятия 44 456,00 47 163,00 Управление персоналом, тренинги 47 415,00 48 618,00 Консультирование 48 732,00 43 168,00

Как видим, самые высокие зарплаты — в сфере информационных технологий. Бухгалтерия, управленческий учет и финансы компании — на втором месте.