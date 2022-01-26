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Бухгалтеры становятся востребованее в ОЦО

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Рубрика Карьера бухгалтера
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В сегменте ОЦО (общий центр обслуживания) самые востребованные специалисты — в области информационных технологий, бухгалтерии и управленческого учета. И зарплаты там выше.

Аналитики Клуба ОЦО совместно с HH.ru провели исследование рынка труда.

Что такое ОЦО и с чем его едят — читайте здесь.

Сегмент ОЦО

Кол-во активных
вакансий

Кол-во размещенных
резюме

Информационные технологии, интернет, телеком

122 761

213 424

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

43 590

165 986

Управление персоналом, тренинги

24 849

75 424

Консультирование

21 696

14 478

Больше всего соискателей ищут работу в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

А вот что говорят результаты исследования о среднем уровне зарплат в декабре 2021 года:

Сегмент ОЦО

Уровень предлагаемой з/п
(руб. в месяц)

Уровень ожидаемой з/п
(руб. в месяц)

Информационные технологии, интернет, телеком

51 864,00

51 398,00

Бухгалтерия, управленческий учет,
финансы предприятия

44 456,00

47 163,00

Управление персоналом, тренинги

47 415,00

48 618,00

Консультирование

48 732,00

43 168,00

Как видим, самые высокие зарплаты — в сфере информационных технологий. Бухгалтерия, управленческий учет и финансы компании — на втором месте.

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