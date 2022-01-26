Подать уведомление об освобождении от НДС можно электронно

Получить освобождение по НДС по статье 145 НК могут организации и ИП с выручкой до 2 млн рублей за 3 месяца. Те, кто освободился от налога, 12 месяцев не платят НДС и не сдают декларации.

Через год надо подтвердить право на освобождение и уведомить инспекцию об отказе либо о продлении освобождения на следующие 12 месяцев.

Но имейте в виду, что освободиться можно не ранее, чем через 3 месяца после регистрации.

Право на освобождение от НДС носит заявительный характер. Надо сдать в ИФНС уведомление. Его форма утверждена приказом Минфина от 26.12.2018 № 286н.

С 2022 года это заявление можно отправить электронно по ТКС.

К уведомлению надо приложить документы: выписку из бухгалтерского баланса (для организаций);

выписку из книги продаж;

выписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (для ИП).

Уведомление и документы необходимо направить в ИФНС не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение.

Впрочем, есть постановление Пленума ВС, по которому освободиться от НДС можно и задним числом.