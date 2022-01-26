Подать уведомление об освобождении от НДС можно электронно

Получить освобождение по НДС по статье 145 НК могут организации и ИП с выручкой до 2 млн рублей за 3 месяца. Те, кто освободился от налога, 12 месяцев не платят НДС и не сдают декларации.
Через год надо подтвердить право на освобождение и уведомить инспекцию об отказе либо о продлении освобождения на следующие 12 месяцев.
Но имейте в виду, что освободиться можно не ранее, чем через 3 месяца после регистрации.
ИП на ОСНО не может освободиться от НДС сразу при регистрации. Надо ждать 3 месяца
Право на освобождение от НДС носит заявительный характер. Надо сдать в ИФНС уведомление. Его форма утверждена приказом Минфина от 26.12.2018 № 286н.
С 2022 года это заявление можно отправить электронно по ТКС.
К уведомлению надо приложить документы:
- выписку из бухгалтерского баланса (для организаций);
- выписку из книги продаж;
- выписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (для ИП).
Уведомление и документы необходимо направить в ИФНС не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение.
Впрочем, есть постановление Пленума ВС, по которому освободиться от НДС можно и задним числом.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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